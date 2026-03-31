Un uomo ha riferito che la figlia, di 39 anni, era riservata anche con la famiglia, mentre la sorella ha spiegato che parlava poco e risultava difficile interpretarla. La donna è stata trovata morta nel lago insieme al figlioletto, e il padre ha commentato sulla sua natura riservata. La scena si trova in una casa dove il silenzio avvolge la tristezza.

CASTELGUGLIELMO - Il dolore si muove in silenzio, dentro una casa dove le parole fanno fatica a uscire. «Ho due figlie – racconta Guo Rui Chen, il padre di Chen Yan – questa che vede ora, Jin Jin, è espansiva, aperta, parla con tutti. L’altra era diversa, molto introversa, chiusa anche dentro casa. Non riuscivamo sempre a capire cosa pensasse». Nella frazione di Presciane, dove si è consumata la tragedia di sabato con la morte della 39enne e del suo piccolo di appena 15 mesi, resta una famiglia distrutta. Chen Yan, disoccupata, viveva una situazione personale complessa: il marito c’è, ma lavora a Vicenza e da tempo i contatti erano sporadici, quasi assenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Morta nel lago con il figlioletto, il papà della 39enne: «Mia figlia era chiusa anche con noi». La sorella: parlava poco, difficile interpretarla

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