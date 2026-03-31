Morgane retrocessa su Rai 2

La serie con il detective Morgane è stata spostata su Rai 2 a causa di ascolti considerati troppo bassi. La trasmissione, inizialmente programmata su un’altra rete, ha registrato risultati insufficienti rispetto alle aspettative. La decisione di cambiare collocazione è stata comunicata ufficialmente dall’ente televisivo, che ha deciso di affidare la produzione a una nuova emittente.

Morgane, detective poco geniale, almeno a giudicare dagli ascolti. Troppo bassi, al punto da finire su Rai 2. La serie franco-belga, arrivata alla quinta e ultima stagione, chiuderà definitivamente i battenti sul secondo canale dopo il flop registrato al mercoledì sera su Rai 1. Il titolo non ha mai realmente brillato fin dalla primissima stagione del 2021, ma i numeri delle prime due puntate di quest’anno sono impietosi: 10.1% di share alla prima e 9.2% alla seconda. Rai ha così deciso di cancellare dal palinsesto della rete ammiraglia le ultime due puntate (in totale sono quattro). Per i pochi affezionati alla serie, le vicende conclusive di Morgane – Detective Geniale saranno trasmesse da Rai 2 al sabato, sempre in prima serata, il 4 e 11 aprile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Morgane retrocessa su Rai 2 Articoli correlati Leggi anche: Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1 Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata su Rai 1Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di Morgane 5.