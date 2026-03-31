Morellato sanzionata per oltre 25 milioni di euro | ha imposto prezzi e sconti ai rivenditori autorizzati

Un'azienda del settore orologeria è stata condannata a pagare più di 25 milioni di euro di multa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La sanzione deriva dalla decisione di imporre prezzi e sconti ai rivenditori autorizzati, oltre a limitare le vendite online su piattaforme di marketplace. La vicenda riguarda pratiche commerciali considerate anticoncorrenziali.

Morellato è stata multata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ora è costretta a pagare una sanzione da oltre 25 milioni di euro, il motivo? Ha fissato i prezzi di rivendita e limitato l’attività online su marketplace. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antitrust, sanzione di oltre 25 milioni di euro a Morellato. Per intesa anti concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi #ANSA x.com