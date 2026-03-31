MonzAut torna in piazza per la giornata della consapevolezza sull’autismo | il programma

MonzAut ha annunciato il ritorno in piazza in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. La manifestazione si svolgerà in una data specifica, con un programma che prevede diverse attività e incontri aperti al pubblico. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle persone autistiche e promuovere iniziative di supporto e inclusione.

Torna in piazza MonzAut in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite. Giovedì 2 aprile dalle 15:30 alle 18 l’associazione sarà sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma a Monza. La giornata inizierà alle 15.30 con la presentazione dell’hub cittadino e delle realtà del territorio impegnate nei progetti di vita delle persone autistiche. Quindi mezz’ora dopo, alle 16, si terranno laboratori creativi e di movimento aperti a tutti, fino al momento conclusivo fissato alle 18. Alle 18.30, alla Montrasio Arte in via Edmondo De Amicis 19, è prevista invece l’inaugurazione di AnimalAUT, una mostra con animali in cartapesta a grandezza naturale realizzati dai ragazzi dell’Associazione Facciavista. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - MonzAut torna in piazza per la giornata della consapevolezza sull’autismo: il programma Articoli correlati Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... Una camminata insieme per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl 2 aprile prossimo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Nucleo funzionale autismo della Sc Neuropsichiatria... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento MonzAut torna in piazza per la giornata della consapevolezza sull’autismo: il programma; Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo: MONZaut torna in piazza Roma il 2 aprile; Monza. Allerta meteo vento: Parco di Monza, Giardini Reali, cimiteri e aree verdi CHIUSI; Il Ministro Crosetto segue con forte apprensione quanto sta accadendo nel sud del Libano. Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo: MONZaut torna in piazza Roma il 2 aprile(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 marzo 2026 – Si terranno giovedì 2 aprile, dalle ore 15.30 alle 18 in Piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, gli appuntamenti coordinati dal Comune in occasione de ... mi-lorenteggio.com