Monza entra nella scuola incappucciato e scassina i distributori automatici | lo arrestano con le monete e le lattine

Un uomo è stato arrestato a Monza dopo aver forzato la porta d'ingresso di una scuola con un piede di porco, entrando clandestinamente. All’interno, ha rotto alcuni distributori automatici, da cui ha prelevato solamente monete e lattine di bibite. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo, e l’uomo è stato fermato con le mani piene di monete e lattine.

Il bottino che sperava di portare via altri non era che delle monete e alcune bevande. Prelevate dai distributori automatici presenti all'interno della scuola nella quale era riuscito a entrare forzando la porta d'ingresso con un piede di porco. Ma gli agenti lo hanno individuato e arrestato. Accorsi immediatamente sul posto gli agenti della polizia di Stato hanno inizialmente notato la porta di ingresso dell'istituto forzata con un piede di porco. Una volta entrati hanno poi visto un uomo vestito con abiti scuri e incappucciato che si dava alla fuga, e dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermarlo. L'uomo portava con sè alcuni arnesi da effrazione, verosimilmente usati poco prima per scassinare i distributori automatici presenti all'interno della scuola e sottrarne le monete e alcune bevande contenute. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza, entra nella scuola incappucciato e scassina i distributori automatici: lo arrestano con le monete e le lattine Articoli correlati Leggi anche: Colpo al cimitero di Bonamorone, rubate le monete dai distributori automatici Leggi anche: Ladri a scuola: con un estintore sventrano i distributori automatici Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Finali Giovanili Territoriali: CONTECO Check Vero Volley Monza e Vero Volley Unika a caccia del titolo; Restauro in diretta alla Reggia sulle opere; La Scuola di Botticino in Villa. I giovani restauratori al lavoro; Monza Montevecchia: svelato il gadget ufficiale, scatta il conto alla rovescia per il cambio quota. La Scuola di Botticino in Villa. I giovani restauratori al lavoroGli studenti del corso di laurea sono impegnati in questi giorni in un’attività di ricognizione di 100 opere. Sotto la lente le condizioni dei pezzi d’arte e design esposti all’interno della mostra Re ... msn.com Gite primaverili al CFP Don Luigi Monza di Conegliano Durante queste giornate, i ragazzi/e hanno avuto l’opportunità di scoprire alcune realtà significative della città: il Museo degli Alpini di Conegliano, custode della memoria storica degli Al facebook #Referendum2026 #Monza dati definitivi: x.com