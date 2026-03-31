A Monza, durante un’ispezione in un’abitazione infestata da numerosi scarafaggi, gli agenti hanno trovato sei persone che vi risiedevano senza contratto di affitto. La casa presentava condizioni igieniche molto scadenti, con una presenza massiccia di insetti. L’immobile era completamente privo di regolare documentazione e occupato irregolarmente.

Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione, totalmente infestata dagli scarafaggi, hanno scoperto sei persone che lo abitavano, tutte ospitate "in nero" e costrette in condizioni igieniche precarie. L'abitazione in questione è sita nel quartiere Regina Pacis a Monza e l'ispezione è scattata nelle scorse ore a seguito di una segnalazione. L'intervento, condotto dagli agenti della polizia locale del Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio, ha fatto emergere una situazione di grave irregolarità. All'interno dell'appartamento gli agenti hanno infatti accertato la presenza di sei persone, tutte di nazionalità straniera, ospitate in condizioni precarie in locali infestati da scarafaggi germanici. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Monza, affittava in nero (a sei persone) la casa piena di scarafaggi

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