Monte San Giacomo | ritrovato un fossile marino gli accertamenti

Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano ha effettuato un sopralluogo in località Bosco Calvo, a Monte San Giacomo, dove ha rinvenuto una lastra con un'impronta fossile. La scoperta potrebbe essere collegata ai resti di un organismo marino, e sono in corso ulteriori accertamenti per determinarne la natura e l’origine.

Le indagini scientifiche consentiranno, in futuro, l’esposizione museale del reperto insieme ad altri fossili provenienti dal Vallo di Diano In azione, nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Parco – Teggiano che ha rinvenuto, in località Bosco Calvo di Monte San Giacomo, una lastra su cui è presente una impronta fossile, molto probabilmente riconducibile ai resti di un organismo marino. Il reperto è stato consegnato dai Carabinieri alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ed è, al momento, conservato presso il Museo archeologico nazionale di Sala Consilina, afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Campania (Ministero della Cultura). 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Monte San Giacomo, ritrovata un’impronta fossileTempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, il – ha rinvenuto, in località Bosco Calvo nel Comune di Monte San Giacomo (SA), una lastra su cui è... Maltempo e disagi: a Monte San Giacomo, riscontrata torbidità nell'acquaA causa delle avverse condizioni meteo, a Monte San Giacomo, è stata riscontrata torbidità nella rete idrica: il Comune, dunque, invita i cittadini a... Una selezione di notizie su Monte San Giacomo ritrovato un fossile... Discussioni sull' argomento Turismo, vescovo De Luca: insieme con la CM per un Vallo da scoprire; Parco della Cultura – Il Vallo Immersivo: presentato il progetto della Comunità Montana del Vallo di Diano, l'intervista al presidente Esposito; Ricerche frenetiche, trovate nel torrente una t-shirt e una bandana dell'ex primario; Monte San Giacomo: trovato un fossile di origine marina risalente a milioni di anni fa. Meteo Monte San Giacomo - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it COSE BELLE A MONTE SAN GIACOMO: L’ORATORIO TORNA A VIVERE GRAZIE ALL’IMPEGNO DI UN GRUPPO DI DONNE C’è un luogo che, tra le mura della canonica e il vociare dei più piccoli, sta tornando a riempirsi di vita, colori e speranza - facebook.com facebook