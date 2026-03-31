Montagna protetta | 30 milioni di euro garantiti dalla legge

La legge di stabilità regionale ha previsto una garanzia finanziaria di almeno 30 milioni di euro destinata alle zone montane. Questa misura mira a sostenere le aree collinari e montuose, assicurando risorse dedicate allo sviluppo e alla tutela del territorio. La disposizione è stata inserita nel testo della legge e riguarda i fondi destinati alle iniziative di tutela ambientale e di valorizzazione delle aree montane.