Montagna protetta | 30 milioni di euro garantiti dalla legge
La legge di stabilità regionale ha previsto una garanzia finanziaria di almeno 30 milioni di euro destinata alle zone montane. Questa misura mira a sostenere le aree collinari e montuose, assicurando risorse dedicate allo sviluppo e alla tutela del territorio. La disposizione è stata inserita nel testo della legge e riguarda i fondi destinati alle iniziative di tutela ambientale e di valorizzazione delle aree montane.
La legge di stabilità regionale ha introdotto una garanzia finanziaria per le zone montane, fissando un minimo di 30 milioni di euro. Questa misura risponde a preoccupazioni diffuse sui tagli alle risorse destinate ai territori alpini e pedemontani. Silvia Calligaro, segretaria della V Commissione consiliare, chiarisce che il nuovo vincolo normativo impedisce scende sotto tale soglia anche in caso di variazioni future. Il dato del 2025 mostra un’allocazione reale di 24,8 milioni, distribuita tra le diverse aree geografiche della regione. Il Presidio Normativo dei Trenta Milioni. L’introduzione di una clausola di salvaguardia rappresenta uno strumento tecnico essenziale per la pianificazione economica locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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