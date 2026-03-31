Mondiali Bosnia-Italia che fatica | gol di Kean ma si rimane in dieci Al 42′ espulso Bastoni per fallo da ultimo uomo

Durante la partita tra Bosnia e Italia, valida per la qualificazione ai Mondiali americani, gli azzurri hanno segnato un gol con Kean, ma hanno dovuto giocare in dieci uomini dopo l'espulsione di Bastoni al 42' per fallo da ultimo uomo. La squadra italiana ha affrontato molte difficoltà nello stadio di Zenica, senza riuscire a consolidare il risultato.

Gli azzurri soffrono allo stadio di Zenica, teatro della sfida Bosnia-Italia valida per staccare il pass per i mondiali americani. Gli azzurri sono in vantaggio 1-0 con gol di Kean al 15′, dopo un clamoroso errore del portiere Vasilj. Ma la Bosnia rimane pericolosa in campo. Tanto che al 41esimo è cartellino rosso per Bastoni, costretto ad abbattere sulla sinistra Memic lanciato in porta. Gran parte del primo tempo è in mano ai rivali, con Gattuso costretto a mettere Gatti al posto di Retegui per ristabilire la linea difensiva. L’applauso dei bosniaci agli azzurri. Un grande momento allo stadio Bilino Polje c’è stato durante la lettura della formazione dell’Italia da parte di tutto il pubblico di fede bosniaca. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bosnia Italia 0-1 LIVE: Kean porta avanti gli azzurri, espulso Bastoni! INTERVALLOdi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Leggi anche: Bosnia-Italia 0-1, la sblocca Kean. Espulso Bastoni – La diretta Altri aggiornamenti su Mondiali Bosnia Italia che fatica gol... Temi più discussi: Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia-Italia: le probabili formazioni, lo stadio di Zenica e cosa succede in caso di pareggio. Tutto quello che c'è da sapere; Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni. Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 41' cartellino rosso per BastoniSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 35' occasione da gol per la Bosnia ... gazzettadiparma.it Bosnia-Italia in diretta, la finale playoff per i Mondiali: 0-1, gol di Kean che si mangia il raddoppio; azzurri in 10 e assedio bosniacoBonucci, prima della partita, minimizza il ruolo del tifo: L'ex Juventus membro dello staff azzurro: «I tifosi creeranno un'atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in ... corriere.it MONDIALI I Stasera c'è Bosnia-Italia DIRETTA e FOTO Il pullman degli azzurri a Zenica LIVEBLOG #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/31/bosnia-italia-il-pullman-degli-azzurri-arrivato-a-zenica-liveblog_a99a50ed-9d38-4320-ae68-8f7 - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com