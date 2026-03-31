Mondiali Bosnia-Italia | 1-1 Si gioca tutto ai supplementari

Durante la partita tra Bosnia e Italia, il risultato si è concluso con un pareggio di 1-1 e la sfida è stata decisa ai supplementari. L’Italia ha mantenuto un buon livello di gioco nel secondo tempo, creando occasioni con i giocatori Kean, Esposito e Dimarco. La partita si è svolta in modo intenso, portando entrambe le squadre a giocarsi tutto nel tempo supplementare.

Bosnia-Italia si va ai supplementari per decidere chi andrà ai mondiali americani. L’Italia per quasi tutto il secondo tempo, ha giocato bene le sue carte, con le occasioni per Moise Kean, Pio Esposito e Dimarco. Ma Haris Tabakovic, con la Bosnia Erzegovina ha segnato il pareggio al ’79. Un gol caotico, con tanto di check del VAR e un ammonimento del nostro portiere Donnarumma, che ha protestato visibilmente. Difficile per i giocatori comunicare, tanti i cori e i fumogeni accesi durante il match. Ora ci attende un mezz’ora e, nel caso di nessuna svolta, si andrà ai rigori. Primo tempo difficile, ma Kean segna il primo gol. Gli azzurri soffrono allo stadio di Zenica, teatro della sfida Bosnia-Italia valida per staccare il pass. 🔗 Leggi su Open.online

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#Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com