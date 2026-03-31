Mondiali 2026 | Bosnia-Italia una sfida decisiva da dentro o fuori

Stasera alle 20:45 si gioca Bosnia-Italia, ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La sfida si svolge in un momento decisivo per la squadra italiana, che rischia di uscire dalla corsa mondiale. La partita si disputa dopo le altre gare del girone, in cui le prestazioni delle due nazionali sono state determinanti per stabilire chi proseguirà il percorso verso il torneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ultima chiamata per gli Azzurri. Questa sera alle 20:45 si gioca l’atto conclusivo delle qualificazioni ai Mondiali: Bosnia-Italia, una partita che vale tutto. Non ci sono margini di errore, è una gara da dentro o fuori che può decidere il destino degli Azzurri. In contemporanea scenderanno in campo anche altre nazionali con match importanti: Svezia-Polonia, Kosovo-Turchia e Repubblica Ceca-Danimarca. La partita dell’Italia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su Rainews.it. Gattuso: “Si vive per notti così”. Il commissario tecnico ha caricato l’ambiente sottolineando il valore di una sfida come questa: chi gioca a calcio sogna serate del genere, dove tutto si decide in novanta minuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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