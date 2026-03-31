Monaldi la difesa di Bergonzoni | Testimonianze non corrispondono alla realtà

Durante il processo, l’avvocato della difesa ha dichiarato che le testimonianze raccolte non corrisponderebbero alla realtà dei fatti riguardanti la cartella clinica del bambino coinvolto. L’avvocato ha inoltre affermato che quanto scritto nella documentazione medica rappresenta la realtà dei fatti e che non vi sarebbero falsificazioni. La discussione si è concentrata principalmente sulle prove relative alla cartella clinica del minore.

Sotto accusa la cartella clinica del piccolo Domenico. L’avvocato Maiello: “Nessun falso, quanto scritto è la realtà dei fatti” “Ciò che è scritto in cartella clinica corrisponde al vero. Dubitiamo della ricostruzione che si basa sulle dichiarazioni dei testimoni”. Questa la linea difensiva dell’avvocato Vincenzo Maiello, legale della cardiochirurga Emma Bergonzoni, seconda operatrice nella sala dell’ospedale Monaldi il 23 dicembre scorso, giorno deltrapianto di cuore poi rivelatosi fataleper il piccolo Domenico, morto il 21 febbraio. La dottoressa è indagata per falso in cartella clinica e omicidio colposo, insieme al primario Guido Oppido, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli sulla morte del bimbo di due anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monaldi, la difesa di Bergonzoni: “Testimonianze non corrispondono alla realtà” Articoli correlati Cagliari, l’Olimpico è un bagno di realtà: senza Mina e Luperto la difesa affannaLa frenata dell’Olimpico interrompe la striscia d’oro del Cagliari, riportando la formazione sarda in una dimensione di sano realismo dopo l’ebbrezza... Leggi anche: Alla Pandurera ritorna Bergonzoni. Sul palco poesia e comicità graffiante Una selezione di notizie su Monaldi la difesa di Bergonzoni... Temi più discussi: Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: Ci fu l’ok al trapianto; Domenico, l'ospedale rivela la richiesta di risarcimento. L'ira dell'avvocato: Hanno violato il vincolo di riservatezza. Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: «Ci fu l’ok al trapianto»L’appuntamento è per oggi per quello che appare un giorno molto importante per gli snodi giudiziari della vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Nello studio ... ilmattino.it Morte Domenico: il Monaldi incontrerà i legali della famiglia per il risarcimentoAd annunciarlo è l'avvocato Petruzzi: Primo passo di un percorso condiviso. La dirigente Anna Iervolino: Noi sempre vicini ai familiari ... rainews.it L'avvocato della famiglia di Domenico, 'spero Monaldi si costituisca parte civile'. Francesco Petruzzi, 'un altro caso sospetto alla mia attenzione' #ANSA x.com Giornata cruciale in Procura sul caso del piccolo Domenico Caliendo. Sotto esame i medici del Monaldi dopo il trapianto fallito. Ascoltata, nell'aula 715 del nuovo Palazzo di Giustizia, la cardiochirurga Bergonzoni, atteso Oppido. L’avvocato Petruzzi denuncia - facebook.com facebook