Molestie a raffica e aggressione a un carabiniere | 26enne arrestato dopo ore di follia

Un giovane di 26 anni di San Giorgio Ionico è stato arrestato dopo una serie di episodi avvenuti nel corso di poche ore. La vicenda ha avuto inizio con molestie davanti a una scuola, seguite da un tentativo di aggressione a una giovane e da un’aggressione a un carabiniere intervenuto sul posto. L’arresto è stato disposto al termine degli eventi.

Tarantini Time Quotidiano Prima le molestie davanti a una scuola, poi l’assalto a una giovane e l’aggressione a un carabiniere: una scia di episodi concentrati in poche ore ha portato all’arresto di un 26enne di San Giorgio Ionico. Tutto comincia in via Diego Peluso, davanti a un istituto scolastico. Il giovane si avvicina ad alcune studentesse e le importuna con comportamenti insistenti e molesti. La situazione degenera rapidamente e alcuni genitori presenti decidono di chiamare i carabinieri. Quando la pattuglia arriva sul posto, il 26enne non si ferma. Rivolge frasi esplicite e pesanti anche a una militare dell’Arma. Nonostante la condotta, in un primo momento viene soltanto denunciato a piede libero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Molestie a raffica e aggressione a un carabiniere: 26enne arrestato dopo ore di follia Articoli correlati Biancavilla, notte di tensione: 26enne arrestato dopo l’aggressione ai carabinieriNotte agitata a Biancavilla, dove un 26enne del posto è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le... Cassino, 26enne arrestato per molestie a tre ragazzineBloccato dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria nei pressi della stazione ferroviaria.