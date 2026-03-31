Moise Kean segna un gol che permette all’Italia di mettere a segno il primo punto della partita, raggiungendo così il numero di reti di giocatori storici come Riva e Bettega. L’azione nasce da un errore del portiere bosniaco, il quale, dopo un passaggio sbagliato, favorisce la ripartenza degli azzurri. La rete di Kean si inserisce in un episodio che ha modificato l’andamento del match.

Italia avanti 1-0 in Bosnia. Erroraccio del portiere che serve Barella bravo ad appoggiarla a Kean. Per Moise in Nazionale un gol ogni due partite Db Bergamo 26032026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Moise Kean Benedetta la costruzione dal basso, o quantomeno un passaggio sbagliato del portiere bosniaco che trasforma un’azione innocua nel vantaggio della Nazionale. Sbaglia l’appoggio, la regala a Barella che alza testa e serve rapidamente Moise Kean che di destro – di prima intenzione – la piazza nell’angolo alto alla sinistra del portiere Vasilj. È il quarto d’ora del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Moise Kean porta l’Italia in vantaggio, eguaglia Riva e Bettega

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6 - Moise #Kean è andato a segno per sei gare di fila con l' #Italia (otto gol); solo tre giocatori in tutta la storia della Nazionale maggiore ci erano riusciti: Adolfo Baloncieri nel 1928; Luigi Riva nel 1969 e Roberto Bettega nel 1977. Condottiero. #Bosniaitalia x.com

Moise Kean sblocca subito Bosnia-Italia C'è qualcuno che ancora lo rimpiange Ditecelo nei commenti - facebook.com facebook