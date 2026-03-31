Modifiche a sosta e circolazione nel comune di Arezzo

Nel comune di Arezzo sono previste modifiche alla sosta e alla circolazione stradale a partire da mercoledì 1 aprile fino a mercoledì 15 aprile, a causa di lavori lungo una delle principali vie della città. Le autorità hanno comunicato che durante questo periodo saranno in vigore restrizioni temporanee per consentire l'esecuzione degli interventi.

Arezzo, 31 marzo 2026 – . Lavori stradali da mercoledì 1 a mercoledì 15 aprile lungo la S.R. 71 con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in tratti evidenziati da segnaletica provvisoria nelle località di Vitiano, Rigutino, Il Matto, Madonna di Mezzastrada e Olmo con orario 8:30 – 17:30. Da giovedì 2 a sabato 25 aprile scatta 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione in via Cheren dal civico 21 all’intersezione con via del Trionfo. Lunedì 6 aprile l’evento “Parcocorsa” comporterà dalle 9:30 alle 12:00 il senso unico lungo la direzione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modifiche a sosta e circolazione nel comune di Arezzo Articoli correlati Leggi anche: Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione Aggiornamenti e notizie su Modifiche a sosta e circolazione nel... Temi più discussi: Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione; Lavori stradali, modifiche a circolazione e sosta a partire da lunedì 30 marzo; Proposta di modifica della viabilità e della sosta sulle vie laterali del versante nord di via Bafile, nel tratto compreso tra via Nettuno e via delle Ondine; Posa in opera della fibra ottica, modifiche alla sosta e alla viabilità. Modifiche a sosta e circolazione da domenica 29 marzoArezzo, 28 marzo 2026 – Modifiche a sosta e circolazione da domenica 29 marzo ... lanazione.it Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazioneArezzo, 20 marzo 2026 – Comune di Arezzo, modifiche a sosta e circolazione. Lavori stradali da lunedì 23 marzo: fino a martedì 24 dalle 8:30 alle 19:00 sono previsti il divieto di sosta con rimozione ... lanazione.it Mazara, Venerdì Santo e Aurora: processioni e modifiche alla viabilità #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook