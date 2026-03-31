Le aziende italiane stanno avvertendo gli effetti della guerra in Iran, con segnali che indicano un aumento delle difficoltà legate all’energia. Se il conflitto si protrae, si prevede che le ripercussioni diventino più evidenti, influenzando i costi e la disponibilità di risorse energetiche nel paese. Il modello spagnolo sulla gestione dell’energia viene ora preso in considerazione come possibile esempio da seguire.

Le imprese italiane cominciano a sentire il rimbombo della guerra in Iran. E se il il conflitto non dovesse chiudersi a breve, i rumori ancora in sottofondo, diverranno veri e propri boati. Il problema è sempre quello, l’energia e il suo costo. Per un Paese che dipende ancora per l’80% da fonti altrui, uno shock delle materie prime, gas e petrolio su tutti, è l’incubo peggiore. Eppure la soluzione per raffreddare le bollette ci sarebbe. Ci sono riusciti in Spagna, fa notare il senatore dem e membro della Commissione Finanze, Alberto Losacco, perché non dovrebbe riuscirci l’Italia. Premessa. Nel 2019 Madrid copriva il suo fabbisogno di elettricità con il 43-44% di energie rinnovabili, nel 2025 è arrivata a coprire con eolico e solare il 55-56% aggiungendo 40 gigawatt. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Modello spagnolo sull’energia per salvare le imprese. La ricetta di Losacco (Pd)

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