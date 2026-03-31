Mobilità ottenuta ma docente scontento | sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione?

Da orizzontescuola.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 marzo 2026, Andrea Carlino ha intervistato Simone Craparo, rappresentante della Gilda Unams, per discutere della mobilità dei docenti. È stato riferito che, dopo aver ottenuto la mobilità, alcuni insegnanti si sono detti insoddisfatti. Si è inoltre parlato della possibilità di presentare richieste di assegnazione provvisoria o utilizzazione in futuro.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilità del personale docente. A partire dal 16 marzo è infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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