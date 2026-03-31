Mobilità ottenuta ma docente scontento | sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione?

Durante il question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 23 marzo 2026, Andrea Carlino ha intervistato Simone Craparo, rappresentante della Gilda Unams, per discutere della mobilità dei docenti. È stato riferito che, dopo aver ottenuto la mobilità, alcuni insegnanti si sono detti insoddisfatti. Si è inoltre parlato della possibilità di presentare richieste di assegnazione provvisoria o utilizzazione in futuro.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilità del personale docente. A partire dal 16 marzo è infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità, docente che ottiene sede non gradita potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria?Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata... Differenza di calcolo del punteggio tra mobilità e assegnazione provvisoria docentiNel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è... Aggiornamenti e notizie su Mobilità ottenuta Temi più discussi: Mobilità 2026/27: chi può presentare domanda? Vincolo triennale e deroghe al vincolo [Chiarimenti]; Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]; Mobilità 2026, come compilare la domanda: le novità; Mobilità personale ATA 2026: valutazione servizio, preferenze, deroghe figli, autodichiarazioni. Le Faq di Mileto (Gilda). Mobilità docenti: come funziona l’ordine di preferenza tra sedi provinciali e interprovinciali?L'ordine di preferenza tra sedi provinciali e interprovinciali è cruciale per i trasferimenti degli insegnanti. Ecco come fare. informazionescuola.it Mobilità docenti, come si inserisce il 2025/26 nella domanda per indicare la conclusione del vincolo triennale?Mobilità docenti, la domanda si presenta su Istanze online fino al 2 aprile. Uno dei quesiti ricorrenti riguarda l'anno scolastico 2025/26. Risponde Paolo Pizzo segretario nazionale di UIL Scuola RUA ... orizzontescuola.it Buonasera, vorrei capire quando posso richiedere il punteggio aggiuntivo. Sono di ruolo dal 2019 alle medie nella stessa sede; ho fatto domanda di mobilità l'anno scorso e quello precedente è non l'ho mai ottenuta. Posso richiederlo Ringrazio chi mi rispon - facebook.com facebook