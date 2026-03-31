Nella procedura di domanda di mobilità del personale ATA, un errore frequente riguarda la dimenticanza di allegare i documenti richiesti. Questa dimenticanza, sebbene sembri di poco conto, può portare alla perdita di punti nella valutazione complessiva della domanda. Un esperto del settore ha evidenziato come questa omissione rappresenti un problema ricorrente tra i candidati.

Tra gli errori più comuni nella domanda di mobilità del personale ATA c’è quello, apparentemente banale ma dalle conseguenze rilevanti, della mancata allegazione dei documenti. A segnalarlo è Attilio Varengo (CISL), intervenuto durante il Question Time. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Discussioni sull' argomento Mobilità ATA: Errore frequente dimenticare gli allegati, così perdete punti. I consigli e il Punto di Attilio Varengo; Mobilità docenti e ATA 2026, le info utili per compilare senza errori l'istanza. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola).

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