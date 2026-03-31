Un padre di una scuola di Umbertide ha espresso il suo dolore dopo l’arresto del figlio, descritto come un ragazzo introverso e studioso. Sono stati trovati messaggi e documenti su chat che fanno riferimento a una possibile strage all’interno dell’istituto scolastico. La polizia ha sequestrato i dispositivi e avviato le indagini per chiarire i contenuti e le intenzioni del giovane.

Umbertide (Perugia), 31 marzo 2026 – Chat e documenti in cui parla di una strage da compiere a scuola. Collegamenti con gruppi suprematisti via chat, istruzioni per creare armi con le stampanti 3D. E’ in questo quadro “di pericolosità” che la procura dell’Aquila ha richiesto l’arresto del 17enne originario del Pescarese ma adesso residente a Umbertide, in Umbria, con la madre. Il padre è sconvolto dal dolore. “Mio figlio è una persona introversa e studiosa, è inimmaginabile tutto questo”, dice intervistato dal Tgr Rai dell’Abruzzo. Un fulmine a ciel sereno. L’uomo parla di una vita familiare certamente non semplice, con la fine del matrimonio con la moglie e madre del ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mio figlio introverso e studioso, è tutto inimmaginabile”: prepara strage a scuola, il dolore del padre dopo l’arresto

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