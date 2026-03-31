Minacce al procuratore Gratteri la solidarietà della politica reggina

Dopo la notizia delle minacce rivolte dalla camorra a Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, diversi esponenti della politica calabrese hanno espresso solidarietà nei confronti del magistrato. La notizia ha suscitato commenti e prese di posizione da parte di rappresentanti istituzionali della regione, che hanno condannato l’episodio e manifestato sostegno. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle minacce o sui responsabili.

Il mondo politico calabrese, appresa la notizia delle minacce rivolte dalla camorra a Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, ha rivolto parole di vicinanza al magistrato reggino. L’ennesima, grave intimidazione subita è il segno che la sua azione contro le mafie colpisce nel segno. E chi come Gratteri combatte ogni giorno la criminalità organizzata affrontandola di petto e senza mezzi termini merita ancor più rispetto, protezione e sostegno. Ecco perché ogni articolazione dello Stato, compresi i cittadini, deve stringersi attorno a chi difende la legalità ogni giorno, a rischio della vita. Davanti a questi gesti di viltà e arroganza, tutte le istituzioni devono mostrarsi ancora più unite e determinate, facendo quadrato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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