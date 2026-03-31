Minacce a Gratteri | Gli sparerei in faccia e il presunto boss finisce al 41 bis

Nel maggio 2025, un presunto boss è stato intercettato mentre minacciava di sparare in faccia al procuratore antimafia. Le sue parole sono state ascoltate mentre si trovava già in carcere, e successivamente è stato trasferito in un’altra struttura in regime di 41 bis, il regime di massima sicurezza previsto per i detenuti ritenuti particolarmente pericolosi.

Le frasi nel maggio 2025, quando il presunto boss Vitale Troncone era già in carcere: ora è stato trasferito in un altro carcere in regime di 41 bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Minacce a Gratteri: «Ti sparo in faccia». Boss al carcere duro Il boss Augusto Bianco resta al 41 bisLa Cassazione ha annullato il ricorso presentato dal boss dei Casalesi: "Non è cambiata la capacità di avere contatti col clan di appartenenza"... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Non era uno scherzo: l'audio dimostra le minacce di Gratteri; Gratteri, ti sparo in faccia. E per il boss scatta il 41 bis; Gratteri replica a Porro: Studia i numeri e le mappe prima di attaccarmi, sei smentito dai fatti. Su La7; Minacce a Gratteri: Ti sparo in faccia. Boss al carcere duro. Minacce a Gratteri: «Ti sparo in faccia». Boss al carcere duroParole minacciose di quelle che non lasciano spazio a dubbi. Prima dice: «Gli sparerei in faccia». Poi, quasi come se volesse correggersi, diventa più diretto: ... ilmattino.it Una spirale di violenza definita dai carabinieri brutale, culminata in minacce di morte con una katana e aggressioni fisiche ai danni della moglie incinta. È lo scenario scoperto dai militari della Stazione di Gattatico nel Reggiano che ieri mattina hanno arrest - facebook.com facebook Per il famoso Metelkova diventare una tappa dei tour per la città è stato uno dei modi di difendersi dalle minacce di sgombero x.com