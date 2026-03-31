A Nova Milanese, nel Bosco della Csr, sono state liberate mille coccinelle in un’azione volta alla tutela della biodiversità urbana. L’evento ha coinvolto le scuole locali, inserendosi in un progetto educativo e pratico per sensibilizzare sulla salvaguardia degli ecosistemi cittadini. La presenza delle coccinelle rappresenta un intervento naturale per il controllo di eventuali infestazioni di insetti nocivi.

Mille coccinelle sono state lanciate nel Bosco della Csr di Nova Milanese, un’iniziativa educativa e concreta per la tutela della biodiversità urbana con il coinvolgimento delle scuole. L’iniziativa “Il Volo della Biodiversità”, promossa da Rete Clima e nata dalla collaborazione con il Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, rappresenta la concretizzazione di oltre 500 azioni positive a favore della biodiversità urbana, trasformate in un intervento reale sul territorio. Dopo il ritrovo e l’accoglienza in via Cadorna, i visitatori hanno partecipato al tour BioForest, al lancio delle coccinelle e al laboratorio di talee. Le coccinelle,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mille coccinelle in difesa dell’ecosistema

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