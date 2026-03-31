Militanti armati hanno rapito una giornalista americana a Baghdad, secondo quanto riferito dal corrispondente di Al Arabiya e confermato dal Ministero dell’Interno iracheno. Un sospetto legato all’episodio è stato arrestato dalle autorità irachene. La notizia si aggiunge a un episodio di violenza che coinvolge professionisti dell’informazione in quella regione.

Militanti armati hanno rapito una giornalista americana a Baghdad, secondo quanto riferito dal corrispondente di Al Arabiya e confermato dal Ministero dell'Interno iracheno. Il rapimento è avvenuto nella capitale irachena da parte di sconosciuti armati. Le forze di sicurezza irachene hanno immediatamente avviato le operazioni per rintracciare i sequestratori e liberare la giornalista. Secondo fonti di sicurezza, uno dei rapitori è stato arrestato mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Le autorità hanno precisato che gli sforzi per rintracciare i restanti complici e assicurare il rilascio della giornalista americana sono in corso e proseguono senza sosta- Una fonte di sicurezza irachena ha riferito che la giornalista rapita è stata trasferita in direzione della provincia di Babil (Babilonia). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Miliziani rapiscono giornalista Usa a Baghdad. Arrestato un sospetto

Articoli correlati

Giornalista americana rapita a Baghdad. Shelly Kittleson scrive anche per i media italiani. Trovata l’auto e arrestato un sospettoRoma, 31 marzo 2026 - Una giornalista americana - Shelly Kittleson - è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato.

Shelly Kittleson, chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad: collabora con media italiani. L'agguato in centro, fermato un ?sospettoSarebbe stata liberata dopo poche ore Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq.