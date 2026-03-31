A Milano uno studente è stato sospeso per tre giorni dopo aver ricordato le Foibe, mentre gruppi transfemministi affermano che i spazi sono sempre aperti. Negli ultimi mesi, incontri e dibattiti su temi come il referendum sulla Giustizia, la guerra e i diritti civili hanno evidenziato differenze di approccio e toni estremi. Situazioni simili si sono ripetute in diverse occasioni pubbliche, alimentando polemiche e discussioni.

Non c’è fine al doppiopesismo che abbiamo visto dilagare negli ultimi mesi di incontri e dibattiti che, dal referendum sulla Giustizia alla guerra, passando per i diritti civili, ha sfoderato il meglio del sue repertorio “sinistro” e scatenato cattivi maestri e estremismi dialettici. Se poi nel carnet delle argomentazioni rispunta in materia di ricorrenze storiche il doloroso “file Foibe “, allora la questione si fa anche più spinosa e la situazione incandescente. Lo sa bene l’ultima vittima di un sistema di censure e richiami in corso non da oggi: uno studente sospeso per ben tre giorni per aver richiamato alla memoria (e sottolineato silenzi, omissioni e negazionismi) la tragedia delle Foibe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, sospeso 3 giorni uno studente che ricorda le Foibe. Ma per Salis e transfemministe i cancelli sono sempre spalancati

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