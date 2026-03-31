A Milano si segnala una novità nel panorama gastronomico con l’apertura di nuovi locali, tra cui una rosticceria in via Plinio e un ristorante di sushi nella Torre Velasca. Questi spazi propongono piatti che combinano elementi tradizionali e innovativi, ampliando l’offerta culinaria della città. Le nuove aperture si inseriscono in un processo di rinnovamento che coinvolge diversi generi di cucina.

Milano vive una trasformazione gastronomica che ridefinisce i confini tra tradizione e innovazione, con aperture come Rosticceria Palazzi in via Plinio e Sushisamba nella Torre Velasca. La città accoglie anche proposte consolidate come la pizzeria di Gabriele Bonci e l’espansione internazionale della pasticceria Marchesi 1824 verso Londra. Questa ondata di nuovi spazi non è un semplice cambio di menù, ma un segnale chiaro di come il territorio stia evolvendo per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori metropolitani. I dati indicano una chiara preferenza per esperienze ibride che uniscono il servizio al tavolo alla vendita al dettaglio, creando modelli di business più resilienti e versatili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano si rinnova: sushi fusion, pizze d’autore e lasagne bistrot

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