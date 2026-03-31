Il ministro ha dichiarato di essere attualmente a Roma a causa di problemi non specificati. Ha commentato che, subito dopo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina nel 2026, si è verificato un grande caos a livello mondiale. La sua analisi si basa su questa sequenza di eventi, senza entrare in dettagli sulle cause o sulle conseguenze.

“Purtroppo sono fermo a Roma per problemi che potete immaginare. Abbiamo vissuto la fiaba della Olimpiadi subito dopo è scoppiato un grande caos a livello mondiale. Abbiamo vissuto l’esperienza olimpica in un clima positivo e dobbiamo ringraziare gli atleti per le medaglie e l’entusiasmo che hanno creato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento con Regione Lombardia per l’evento di premiazione per gli atleti olimpici e paralimpici lombardi. “È stata data una grande immagine della Lombardia e del Paese. Un successo che non era affatto scontato, io ho assistito al concepimento di questa avventura nel 2019, non dico che sembrasse impossibile ma un po’ di scetticismo c’era. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina 2026, Giorgetti: "Dopo le Olimpiadi è scoppiato un grande caos mondiale"

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