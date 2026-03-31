A Milano e in tutta la Lombardia, circa 35.000 sanitari sono senza contratto dal 2018. Il prossimo 31 marzo 2026, questa situazione di incertezza contrattuale potrebbe influenzare il livello di reddito dei lavoratori, che già dal 2018 affrontano una situazione di mancanza di rinnovo contrattuale. La questione riguarda un ampio numero di professionisti del settore sanitario, con ripercussioni sul loro potere d’acquisto.

Il 31 marzo 2026, a Milano e in tutta la Lombardia, una situazione di stallo contrattuale sta erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori. Un contratto collettivo per il personale sanitario non medico è fermo dal dicembre 2018, lasciando circa 35 mila dipendenti senza adeguati aggiornamenti salariali per oltre sette anni. Nella sola città metropolitana di Milano, quasi 18 mila persone si trovano in questa condizione critica, mentre a livello regionale il fenomeno interessa un numero ancora più vasto di impiegati. Mentre i costi della vita salgono anno dopo anno, le tutele e gli stipendi restano bloccati al palo, creando un divario sempre più ampio tra le necessità familiari e le risorse disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: 35mila sanitari senza contratto dal 2018, il potere d’acquisto

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