Milan scatenato in entrata è ufficiale | ha appena firmato

Il club di Milano ha annunciato l’acquisto di un nuovo giocatore, segnando un’operazione ufficiale. La squadra ha concluso con successo un’operazione di mercato e ha firmato il contratto con il calciatore. Questo acquisto rappresenta il primo intervento sul mercato estivo, mentre i dettagli dell’accordo sono stati comunicati. La società si prepara a rafforzare la rosa per la prossima stagione.

Milan molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione: è fatta per il primo rinforzo, tutti i dettagli. Lunedì 6 aprile è atteso dalla complicatissima trasferta sul campo del Napoli e il Milan non può più permettersi passi falsi a otto giornate dal termine del campionato. I rossoneri sono in piena lotta per scudetto e Champions League e la classifica parla chiaro: sono 6 le lunghezze di distacco dall’Inter capolista, mentre è uno solo il punto di vantaggio che al momento Max Allegri ha sul terzo posto occupato proprio dagli azzurri. Kostic (Instagram) – Calciomercato.it Intanto, proprio in queste ore, la dirigenza rossonera ha messo a segno un buonissimo colpo in entrata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan scatenato in entrata, è ufficiale: ha appena firmato Articoli correlati Tutto fatto con la Juve, è ufficiale: ha appena firmatoSvolta improvvisa in casa Juventus il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions League: ecco le ultimissime. Leggi anche: Ufficiale il rinnovo di Maignan col Milan: ha firmato fino al 2031