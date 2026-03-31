Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla 'Gazzetta dello Sport' in cui ha commentato la situazione del calcio italiano. Ha affermato che il paese non produce più calciatori di livello internazionale e ha attribuito questa problematica ai club, senza fare riferimenti ad altre cause. Rivera ha inoltre espresso il suo punto di vista sui talenti italiani attuali e sul ruolo delle società sportive.

Gianni Rivera, vera e propria leggenda del Milan (1960-1979), ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero ha voluto spendere alcune parole su temi diversi che, ad esempio, la mancata presenza di giocatori del Milan in Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: Sull'assenza di giocatori del Milan in Nazionale: "Beh, sono pochi anche gli italiani nel Milan, Bartesaghi e Gabbia, che adesso non sta giocando. Anche il presidente è straniero, in società ormai non credono più alle politiche che creavano, facevano crescere i Baresi e i Maldini. Non nascono i campioni ed è dura senza di loro ottenere grandi risultati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rivera: “Il nostro calcio non crea più i fuoriclasse. La colpa? Dei club”

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