Il mercato del Milan si mantiene attivo con diverse novità. Si parla di un possibile interesse per Zaniolo, mentre sulle trattative si fanno chiarezza riguardo André e Kostic. Inoltre, ci sono molti dubbi su Pulisic, con aggiornamenti che riguardano le ultime indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla società. Questi sono i principali temi della giornata nel mondo rossonero.

Milan, da domani si torna a lavoro a Milanello per preparare la sfida del lunedì di Pasquetta contro il Napoli, ma è il mercato rossonero ad essere caldo. Rispunta Zaniolo, la verità su André e Kostic. Futuro in bilico per Pulisic. Ecco le ultime novità da Pianeta Milan della mattinata del 31 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> André del Corinthians è stato vicino al Milan, un affare saltato per la volontà del presidente del club brasiliano. Ieri la notizia di un possibile nuovo tentativo da parte dei rossoneri. Tentativo che non trova conferma in Italia. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la trattativa per André. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, obiettivo Zaniolo. La verità su Kostic e André. Tanti dubbi su Pulisic

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