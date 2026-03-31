Il calciatore portoghese mira a partecipare alla partita contro il Napoli, in programma al Maradona. Ha manifestato l’intenzione di essere presente, nonostante eventuali ostacoli. La sfida è prevista tra le squadre di Milano e Napoli, con gli azzurri allenati dall’allenatore. La sua presenza è considerata importante per la formazione di Milano.

Il portoghese vuole essere presente a tutti i costi alla trasferta al Maradona contro gli azzurri di Conte. Domani Leao rientrerà a Milanello, dopo essersi sottoposto a delle cure in Portogallo negli ultimi giorni, e proverà a ritrovare la condizione per l’importantissima sfida del lunedì di Pasqua, che decreterà quale squadra potrà continuare a lottare per lo scudetto. La decisione finale sulla sua convocazione però, verrà presa da Allegri e dal suo staff, che valuteranno le sue condizioni fisiche, di comune accordo con il giocatore. Il ritorno a Milanello. Se il Milan vuole continuare la sua rincorsa all’Inter avrà bisogno di tutti, ma sopratutto del suo numero 10 nonché giocatore più rappresentativo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Leao ha il Napoli nel mirino

Articoli correlati

Milan, Leao va di corsa: ieri da solo a Milanello da vero leader con la Roma nel mirinoUnico giocatore non infortunato a presentarsi a Milanello anche nel giorno di riposo? Rafael Leao.

Milan, Pastore: “Leao ha uno dei trattamenti mediatici peggiori nel bene e nel male”Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato durante i podcast di 'Cronache di Spogliatoio' della critica ricevuta da Leao in questi giorni dopo la...

MERCATO MILANTare Chiude un Altro Colpo! Rinforzo per Allegri!

Contenuti e approfondimenti su Milan Leao ha il Napoli nel mirino

Temi più discussi: Leao, un sabato in pace: ride in tribuna. Ecco quando si saprà se andrà in nazionale; Milan, Leao convocato dal Portogallo. Allegri: Rafa non è in grado di giocare; Milan, Leao può sorridere: la risonanza ha escluso lesioni; Leao infortunato, il Portogallo rinuncia a convocarlo: resta a Milanello con l'obiettivo Napoli-Milan.

Addio Leao? Il Milan ha già un sostituto nel mirino: il nome e i dettagliIl futuro di Rafael Leao è tutto da scrivere: il Milan ha già individuato il possibile successore dell'attaccante portoghese. spaziomilan.it

Leao in Portogallo: si allena da solo per tenersi il Milan (pubalgia permettendo)Il rossonero non ha potuto rispondere alla chiamata della sua nazionale, ma ora lavora con preparatori di fiducia vicino ai figli. L'obiettivo? Risultare protagonista nella volata finale del campionat ... msn.com

Questo il Milan su Fifa 09... Una rosa senza senso, che ricordi Ci giocavate In quale FIFA c'è il miglior #Milan di sempre - facebook.com facebook

#Milan, il colpo #Bellanova sarebbe un segnale tattico chiaro. Quale futuro per #Athekame #calciomercato #SempreMilan x.com