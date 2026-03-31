Il centrocampista inglese è tornato in campo dopo aver risolto i problemi legati al trauma facciale subito nelle settimane precedenti. Restano invece indisponibili il difensore di nazionalità italiana e un altro centrocampista, che continuano a lavorare individualmente per recuperare dall’infortunio. La squadra ha comunicato ufficialmente gli aggiornamenti sullo stato di salute dei giocatori in vista delle prossime partite.

Allegri ha fissato la ripresa dei lavori a Milanello per mercoledì pomeriggio, dopo tre giorni (abbondanti) di stop utili per ricaricare le pile in vista degli ultimi due mesi di campionato che non prevedono altre soste. La zona più attenzionata dell’infermeria sarà ovviamente quella in cui gravita Leao. Per il resto, Loftus-Cheek ha risolto in anticipo sul previsto i problemi legati al pesante trauma facciale rimediato contro il Parma (frattura della mascella), che lo aveva costretto all’intervento chirurgico a fine febbraio: l’inglese sarà convocato per la sfida del Maradona e indosserà un dispositivo di protezione su misura. Molti dubbi invece per Gabbia (reduce dall’intervento di ernia inguinale di inizio marzo), che comunque sta lavorando anche in questi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime dall'infermeria: rientra Loftus-Cheek, ancora out Gabbia

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