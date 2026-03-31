Mila Masic squalificata 4 anni e 10 mesi dall'ITIA | truccava partite di tennis a scopo di lucro

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giocatrice di tennis serba di 28 anni è stata squalificata dall’ITIA per 4 anni e 10 mesi. Secondo i provvedimenti, avrebbe truccato quattro incontri disputati nel 2024, ricevendo denaro in cambio. La decisione è stata comunicata dopo un’indagine sulle partite coinvolte. La giocatrice era già nota per precedenti legali legati allo sport.

La 28enne giocatrice serba è finita nei guai per aver "aggiustato", in cambio di denaro, quattro partite giocate nel 2024. Punita anche la tedesca Jana Vanik per mancata collaborazione nelle indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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