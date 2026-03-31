Una coppia affronta un momento di crisi che si protrae per due giorni, durante i quali si alternano gesti di affetto e tensioni crescenti. La donna prende il telefono del marito, legge i messaggi e successivamente glielo sbatte in faccia. Le giornate sono segnate da scontri e momenti di vicinanza, fino alla decisione finale di separarsi.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Renaud, 47 anni. “Ho una bella vita. Il mio matrimonio dura da dieci anni e funziona, così come il mio lavoro. Tutto sembra andare per il meglio, non mi faccio domande, non sento alcun bisogno di cambiamento, sono felice. Avevo già incrociato più volte questa giovane collega, Isabelle, nell’azienda dove lavoro. Non avevo provato nulla di particolare. Sono all’estero per lavoro. Mi scrive su WhatsApp, vuole che le porti delle stecche di sigarette. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Mia moglie mi prende il telefono, legge i messaggi e me lo tira in faccia”

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