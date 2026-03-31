Mette-Marit di Norvegia la richiesta troppo imbarazzante di Epstein

Nuovi dettagli emergono sul rapporto tra Mette-Marit di Norvegia e Jeffrey Epstein, dopo che l’emittente TV2 ha pubblicato alcuni estratti di documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense. In particolare, è stato reso noto uno scambio di email in cui si fa riferimento a una richiesta definita “troppo imbarazzante”. La pubblicazione ha riacceso l’attenzione sull’argomento.

Nuovi elementi riaccendono l’attenzione sul rapporto tra Mette-Marit di Norvegia e Jeffrey Epstein. L’emittente norvegese TV2 ha infatti reso noti alcuni dettagli emersi dall’analisi di documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense, portando alla luce uno scambio di email finora inedito. Secondo quanto riportato, durante un soggiorno nella villa di Epstein a Palm Beach, il finanziere avrebbe chiesto alla Principessa di contattare telefonicamente una ragazza di 17 anni, definita “figlioccia”. L’episodio risalirebbe al 7 gennaio 2013. Le email, pur non chiarendo le motivazioni della richiesta — anche a causa della mancata pubblicazione completa dei file — consentono di ricostruire la dinamica dello scambio e, soprattutto, il rifiuto finale della norvegese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, la richiesta “troppo imbarazzante” di Epstein Articoli correlati Leggi anche: La Principessa Mette-Marit di Norvegia: “Epstein mi ha ingannata e manipolata” Norvegia, la principessa Mette-Marit dice di essere stata manipolata da EpsteinAggiungendosi ad altri scandali, queste rivelazioni avevano danneggiato l’immagine della famiglia reale. Aggiornamenti e notizie su Mette Marit di Norvegia la richiesta... Temi più discussi: Mette-Marit di Norvegia rompe il silenzio sulla sua amicizia con Epstein: Era solo un amico ma mi sbagliavo. Mi manipolava, non me ne accorgevo; Mette-Marit rompe il silenzio sul rapporto con Epstein: Vorrei non averlo mai incontrato; Mette-Marit di Norvegia torna in pubblico dopo l’intervista su Epstein e accoglie i reali del Belgio; Mette Marit di Norvegia dopo il caso Epstein: passeggia con Haakon ma la malattia avanza. Mette Marit di Norvegia dopo il caso Epstein: passeggia con Haakon ma la malattia avanzaLa malattia di Mette Marit si aggrava e le dà meno autonomia. Allarme anche per la presenza della terapista di coppia: matrimonio in crisi? oggi.it Mette-Marit di Norvegia indossa una spilla appartenuta alla principessa Ragnhild (che sperava di morire prima di vederla diventare regina)La principessa, al centro di scandali e afflitta da problemi di salute, accoglie a sorpresa i reali belgi in visita di stato sfoggiando un cimelio che riporta alla memoria le dichiarazioni della zia d ... vanityfair.it La malattia di Mette Marit si aggrava e le dà meno autonomia. Allarme anche per la presenza della terapista di coppia: matrimonio in crisi - facebook.com facebook La principessa, al centro di scandali e afflitta da problemi di salute, accoglie a sorpresa i reali belgi in visita di stato sfoggiando un cimelio che riporta alla memoria le dichiarazioni della zia di suo marito Haakon. Parole pronunciate in un documentario nel 2004 x.com