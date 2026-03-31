Il 31 marzo 2026 alle ore 19:15, le previsioni del tempo indicano un mattino stabile al Nord, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature sono previste in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Non sono segnalate precipitazioni o variazioni significative nelle condizioni meteorologiche durante la giornata.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni lungo l'Arco Alpino e neve oltre 1000 1300 m in serata e nottata precipitazioni che persistono su Alpi Prealpi con Quota neve in progressivo calo a quote collinari al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiato il pomeriggio è stabilita momento tra lazio-abruzzo con neve dei 1500 m entrati nella notte nuvolosità in progressivo aumento con citazioni da isolate a Sparse neve in Appennino fin verso i 1000 e i 1300 metri al sud Al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 31-03-2026 ore 19:15

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