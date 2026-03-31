meteo pasqua e pasquetta alta pressione e ripresa delle temperature

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta indicano un’intensa alta pressione che porta un generale aumento delle temperature. Tuttavia, si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con il centro nel Sud Italia, che interesserà la regione fino a giovedì, portando condizioni di maltempo. Le temperature si mantengono in rialzo, ma le perturbazioni prevedono piogge e cambiamenti nel quadro meteorologico.

"In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo fino a giovedì compreso". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "Il Nord - aggiunge l'esperto - rimarrà fuori dall'azione ciclonica con una sequenza di giornate soleggiate o al più parzialmente nuvolose. Attenzione tuttavia al vento, che soffierà a tratti forte di foehntramontana su Alpi, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria: previste raffiche anche di oltre 80-100kmh su Alpi e sbocchi vallivi liguri, fino a oltre 60-70km7h su pianura piemontese e lombarda occidentale". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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