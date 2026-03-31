Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 aprile sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 marzo. Questi dati forniscono informazioni sulle condizioni atmosferiche previste per i due giorni, senza ulteriori dettagli o analisi.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 marzo. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “il ciclone Erminio, derivato da una profonda saccatura di origine scandinava e centrato sul Tirreno meridionale(1000 hPa), sta interessando maggiormente l'Italia peninsulare, con i suoi sistemi frontali ancora in parte distesi, ma in fase iniziale di occlusione. Si prevede maltempo, con nevicate in bassa quota al centro-sud, specie lungo i versanti adriatici”. Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 1 aprile “maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse lungo l'Appennino, più intense sui versanti orientali e ed in area Sibillini, dove potremmo avere accumuli significativi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

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