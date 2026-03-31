Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Da perugiatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 aprile sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 marzo. Questi dati forniscono informazioni sulle condizioni atmosferiche previste per i due giorni, senza ulteriori dettagli o analisi.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 marzo. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “il ciclone Erminio, derivato da una profonda saccatura di origine scandinava e centrato sul Tirreno meridionale(1000 hPa), sta interessando maggiormente l'Italia peninsulare, con i suoi sistemi frontali ancora in parte distesi, ma in fase iniziale di occlusione. Si prevede maltempo, con nevicate in bassa quota al centro-sud, specie lungo i versanti adriatici”. Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 1 aprile “maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse lungo l'Appennino, più intense sui versanti orientali e ed in area Sibillini, dove potremmo avere accumuli significativi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

meteo che tempo far224 le previsioni della protezione civile
© Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Video ?? Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

Una raccolta di contenuti su Meteo che tempo farà le previsioni...

Temi più discussi: Settimana a tratti nuvolosa, ma a Pasqua e Pasquetta trionfa la Primavera; Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? La tendenza meteo e cosa sapere; In arrivo forti venti e neve. Allerta gialla in 6 regioni; Ma che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Le prime previsioni.

meteo che tempo faràMeteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta 2026: che tempo faràPrevisioni in netto miglioramento per le vacanze pasquali: torna finalmente il bel tempo dopo un inizio di primavera incerto ... 105.net

meteo che tempo faràMeteo Pasqua 2026, dopo giorni di freddo e neve in arrivo il bel tempo: le previsioni di GiuliacciLe previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: Dopo giorni di freddo, pioggia e neve ci attendono una Pasqua e Pasquetta, che quest’anno cadono di domenica 5 lunedì 6 aprile, ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.