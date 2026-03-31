Metalmeccanica e futuro | La lotta e il salvataggio Berco diventa un modello

In un edificio di rappresentanza, un rappresentante di un'azienda metalmeccanica si presenta con un fascicolo di documenti. Originario di Parma ma con un accento del Sud, attende in una hall arredata con sedie e tavolini. La discussione riguarda la situazione di un'azienda che, attraverso una lotta e un salvataggio, viene considerata un esempio nel settore metalmeccanico.

Sulle poltrone della hall, ci aspetta con un fascicolo di carte. Viene da Parma, ma l’accento indica Mezzogiorno. Rocco Palombella era all’Ilva ai tempi in cui a quelle latitudini i dipendenti – era il 1973 – erano più di trentamila. Da qualche anno è il segretario generale della Uilm, la federazione dei metalmeccanici. È qui per il congresso che si tiene oggi per eleggere gli organismi territoriali. Con il Carlino – assieme al segretario generale Massimo Zanirato – anticipa alcuni dei temi chiave attorno ai quali si svilupperà la sua relazione. Berco, Rexnord, Vm motori. Una panoramica delle crisi d’impresa. Con il sito di Copparo o, meglio, la situazione che si è venuta a creare che diventa "un modello di salvaguardia occupazionale, attraverso l’apporto dell’intera comunità e delle istituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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