Metadietro | arriva il duo Leone d’oro Rezza-Mastrella

Il duo artistico, già insignito del Leone d’Oro alla carriera alla Biennale, sarà protagonista a Arezzo con il progetto intitolato «Metadietro». La loro presenza è annunciata per il 31 marzo 2026. Le opere saranno presentate in un evento pubblico, coinvolgendo diverse location della città. La performance coinvolgerà elementi di teatro e arte visiva, caratterizzati da toni irriverenti e ironici.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Irriverenti ed ironici: il duo già Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia, RezzaMastrella torna sul palco del teatro Petrarca di Arezzo, stasera alle 21 (e di nuovo in replica domani 1 aprile) con “Metadietro ”, una produzione La Fabbrica dell’Attore - Teatro Vascello e RezzaMastrella. In scena un ammiraglio tenta di salvare la sua nave, ma l’equipaggio che lo accompagna è accecato da logiche di mercato e interessi individuali. Nessuno è colpevole, ma il divario nel loro modo di stare al mondo risulta insanabile. Lo spettacolo indaga ed esplora con comicità e surreale ironia l’essenza stessa della nostra umanità, il rischio costante del suo naufragio e la certezza di un’impossibile salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Metadietro»: arriva il duo Leone d’oro Rezza-Mastrella Articoli correlati 'Metadietro': Rezza/Mastrella al Teatro Era di PontederaMercoledì 11 febbraio alle 21:00, Il Teatro Nuovo di Pisa porta in scena uno speciale fuori abbonamento al Teatro Era di Pontedera: Metadietro,... Al Teatro San Ferdinando in scena Metadietro di Flavia Mastrella e Antonio RezzaLo spettacolo Metadietro, di Flavia Mastrella, Antonio Rezza con Antonio Rezza e con Daniele Cavaioli in scena al Teatro San Ferdinando dal 25... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Metadietro: arriva il duo Leone d’oro Rezza-Mastrella; Un ammiraglio in blu elettrico nella deriva di un mondo governato dal mercato: al Teatro Petrarca Antonio Rezza con Metadietro; Al Teatro Petrarca Antonio Rezza con Metadietro; Un ammiraglio in blu elettrico nella deriva di un mondo governato dal mercato | al Teatro Petrarca Antonio Rezza con Metadietro. Un ammiraglio in blu elettrico nella deriva di un mondo governato dal mercato: al Teatro Petrarca Antonio Rezza con MetadietroUna visione feroce e visionaria che, tra paradosso e provocazione, mette in scena lo smarrimento contemporaneo e la scomparsa dell’eroe ... msn.com A Busto Arsizio abbiamo intervistato Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ospiti del BAFF Con loro abbiamo scambiato qualche battuta sul loro rapporto con il cinema, tra visione, sperimentazione e libertà espressiva. Uno sguardo originale e provocatorio sul m - facebook.com facebook