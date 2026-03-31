Merz riceve Al Jolani | presto rimpatrio di 1,3 milioni di siriani

Il cancelliere tedesco ha incontrato il presidente siriano in Cancelleria a Berlino. La discussione ha riguardato la ricostruzione della Siria, il rimpatrio di 1,3 milioni di rifugiati siriani e la situazione nel Medio Oriente. La visita si è svolta ieri e ha coinvolto anche temi legati alla guerra in quella regione.

Secondo Bild, Merz “ha bisogno di al-Sharaa affinché l’inversione di tendenza dei flussi migratori – una delle questioni più importanti del suo mandato – abbia successo”. Obiettivo del cancelliere è di aumentare i viaggi di ritorno in Siria, nonostante la situazione della sicurezza nel Paese sia classificata come “instabile” dal Ministero degli Esteri tedesco. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Merz riceve Al Jolani: presto rimpatrio di 1,3 milioni di siriani Articoli correlati Al Jolani annulla visita in Germania per il rimpatrio dei sirianiIl presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha annullato la visita programmata a Berlino questa settimana. Berlino e Damasco collaborano al rimpatrio dei rifugiati siriani e alla ricostruzioneIl futuro dei rifugiati siriani in Germania – circa un milione di persone, arrivate principalmente durante la crisi migratoria del 2015 – era al...