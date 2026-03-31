mercato del lavoro sempre positivo ma in rallentamento anche in bergamasca

Secondo il rapporto 2025, il mercato del lavoro in Bergamasca continua a mostrare segni di crescita, anche se il ritmo si è ridotto rispetto agli ultimi tre anni. Il saldo tra nuove assunzioni e cessazioni rimane elevato, ma la differenza si è ridotta, indicando un rallentamento della dinamica occupazionale. I dati evidenziano comunque una tendenza positiva, anche se meno intensa rispetto al passato recente.

IL RAPPORTO 2025. Il saldo fra assunzioni e cessazioni resta ampio ma cala rispetto ai tre anni precedenti. Si riduce la popolazione attiva, specie fra le donne. Il Rapporto annuale restituisce un mercato del lavoro in provincia di Bergamo attraversato da tensioni nuove, dopo tre anni di espansione continua. Prova ne è il dato riferito al saldo fra le assunzioni e le cessazioni: nel 2025 resta ampiamente positivo (4.580, differenza fra 125.551 assunzioni e 120.971 cessazioni), ma in netto calo rispetto ai saldi dei tre anni precedenti che erano ben al di sopra di quota seimila. Le stesse assunzioni mostrano un rallentamento rispetto al triennio 2022-2024 e si riportano sulle 125mila come nel 2021. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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