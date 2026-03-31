Mercato bici il 2025 chiude in negativo -4% | Ancma lancia l' allarme

Nel 2025 il mercato delle biciclette in Italia ha registrato un calo del 4 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo i dati dell'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, la domanda interna si è mantenuta molto debole, mentre la produzione e l'export di biciclette tradizionali sono aumentati solo in alcuni segmenti specifici.

Il mercato italiano della bicicletta archivia il 2025 con numeri ancora negativi, confermando la fase di difficoltà già emersa negli ultimi anni. È questo il quadro che emerge dai dati elaborati da Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, presentati nella mattinata di martedì 31 marzo 2026 presso lo stabilimento Pirelli di Bollate, in provincia di Milano. Il bilancio finale si attesta a quota 1.303.000 unità vendute, fra biciclette ed e-bike, con un calo del 4% rispetto ai dodici mesi precedenti. Nel dettaglio, le biciclette tradizionali scendono a 1.047.000 pezzi (-3%), mentre le e-bike si fermano a 256mila unità (-7%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercato bici, il 2025 chiude in negativo (-4%): Ancma lancia l'allarme Articoli correlati Il mercato del libro ha chiuso in negativo il 2025, eccezion fatta per Audible: ecco perchéPurtroppo il mercato del libro ha chiuso il 2025 con segno negativo, però c’è un settore che festeggia. A febbraio ancora segno positivo per il mercato delle due ruote. Soffre l’elettrico – i dati AncmaA febbraio il mercato delle due ruote prosegue la tendenza positiva, già registrata a inizio anno. Una raccolta di contenuti su Mercato bici Temi più discussi: Viaggi in bici, il cicloturismo in Italia vale 6,4 miliardi di euro: il rapporto; Viaggiare con la bici: il sesto rapporto; Italia, il mercato del cicloturismo pedala veloce verso 11 miliardi: FIAB sostiene la crescita e contrasta l’overtourism con un portale tutto nuovo - FIAB; Rapporto Isnart-Legambiente sul cicloturismo: è boom dei noleggi bici. Ancma, il mercato italiano delle bici chiude il 2025 con un calo del 4%Si chiude con un segno meno il 2025 per il mercato italiano della bicicletta, confermando la fase di difficolta già emersa negli ultimi anni. Secondo i dati elaborati da Confindustria Ancma le vendite ... ansa.it Bici in Italia: mercato ancora in difficoltà nel 2025, e-bike rallentano e negozi in difficoltàIl mercato della bicicletta in Italia continua a frenare. Il 2025 si chiude infatti con un nuovo segno negativo e, anche se il calo complessivo sembra con ... pianetamountainbike.it Ancma, il mercato italiano delle bici chiude il 2025 con un calo del 4%. Sofferenza per il comparto e-bike, 'serve una normativa chiara' #ANSA x.com Calo del mercato bici in Italia: -4% Allarme #Confindustria #ANCMA «Magazzini pieni, pochi investimenti, tanti furti, boom di finte e-bike» Cristiano #DeRosa «Finché si odiano i ciclisti e le biciclette costano così tanto...» https://www.tuttobiciweb.it/article/17749 - facebook.com facebook