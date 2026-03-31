Mense ospedaliere sotto controllo | in Umbria irregolarità in 7 strutture su 10

Tra febbraio e marzo 2026, i Carabinieri del Nas hanno effettuato controlli su mense ospedaliere e servizi di ristorazione destinati ai pazienti in regione. Su dieci strutture ispezionate, sette sono risultate irregolari, con problemi legati alla sicurezza alimentare. Le verifiche hanno riguardato la conformità delle procedure e la qualità dei prodotti utilizzati, evidenziando criticità in oltre la metà delle strutture controllate.

L’attenzione sulla sicurezza alimentare nelle strutture sanitarie si fa sempre più serrata. Tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri del Nas hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione destinati ai pazienti, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare in uno degli ambienti più delicati: quello della cura. Il bilancio dell’operazione, diffuso nei giorni scorsi, restituisce un quadro allarmante. Su un totale di 558 strutture controllate a livello nazionale – tra servizi di ristorazione collettiva (525) e strutture direttamente afferenti all’ambito sanitario (31) – ben 238 sono risultate non conformi, pari al 42,7%. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Mense ospedaliere sotto controllo: in Umbria irregolarità in 7 strutture su 10 Articoli correlati Leggi anche: Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere: su 558 strutture analizzate, il 42,7% presenta irregolarità Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Tutti gli aggiornamenti su Mense ospedaliere Temi più discussi: Controlli Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità diffuse, criticità anche a Parma; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10; Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mense da incubo negli ospedali; Gravi carenze igieniche tra muffe e ragnatele nelle mense ospedaliere in Campania, multe per 26mila euro. Mense ospedaliere sotto controllo NAS: irregolarità nel 42,7% delle strutture ispezionateControlli NAS: irregolarità nel 42,7% delle mense ospedaliere italiane. Sospensioni, sequestri e denunce in tutta Italia. lamilano.it Insetti e cibi scaduti nelle mense ospedaliere: i controlli Nas fanno emergere criticitàLocali infestati da insetti, cibi scaduti, norme igieniche non rispettate. È il quadro emerso dai controlli effettuati dai carabinieri del Nas nelle mense che forniscono i pasti per ospedali e struttu ... tg.la7.it Irregolarità in oltre quattro mense ospedaliere su dieci. È quanto emerge dalla campagna straordinaria dei Nas condotta tra febbraio e marzo 2026 su 558 strutture di ristorazione sanitaria. Le criticità rilevate riguardano principalmente carenze igienico-sanitari - facebook.com facebook Insetti e cibi scaduti nelle mense ospedaliere: i controlli Nas fanno emergere criticità x.com