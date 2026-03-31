Un rapporto dei Nas rivela che oltre il 40% delle mense ospedaliere visitate tra febbraio e marzo 2026 non rispetta le normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare. La percentuale di mense non conformi si attesta al 42,7%, evidenziando una diffusa criticità nel settore. Le ispezioni hanno riguardato strutture di diversi enti ospedalieri, con controlli mirati a verificare le condizioni di preparazione e distribuzione dei pasti.

Mangiare in ospedale non è sempre sicuro. Il 42,7% delle mense ospedaliere ispezionate dai Nas tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026 è risultato non conforme alle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare. Si tratta di ben 238 delle 552 strutture oggetto della campagna straordinaria di controlli dei Carabinieri per la tutela della salute. Tra le principali criticità emerse dagli accertamenti figurano carenze igienico-sanitarie nei locali di preparazione e deposito degli alimenti, criticità strutturale e legate alla manutenzione, applicazione inadeguata dell’Haccp. E poi irregolarità nella gestione e nella conservazione dei prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mense degli ospedali, più del 40% non è a norma: il report dei Nas

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