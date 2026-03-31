Mengo Music Fest 2026 la rapper e cantautrice Ele A sul palco di Arezzo

Il Mengo Music Fest 2026 si svolge ad Arezzo dal 14 al 18 luglio. Mercoledì 15 luglio, oltre ai nomi già annunciati, si esibirà anche la rapper e cantautrice svizzera Ele A. La manifestazione include diversi artisti italiani e internazionali, con esibizioni programmate in vari momenti della settimana. Sono previsti concerti e performance per tutta la durata dell’evento.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Continuano gli annunci di Mengo Music Fest, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: mercoledì 15 luglio, oltre ai già svelati Maria Antonietta e Colombre, si esibirà la rapper e cantautrice svizzera Ele A. La rassegna musicale aretina farà parte del “26 Summer Tour” dell'artista classe 2002. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I Casinò Royale al MenGo Music Fest. Il 16 luglio grande serata al Prato 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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