A Melzo, nel cuore della provincia di Milano, una richiesta di una sigaretta si è conclusa con un’aggressione violenta. Un uomo ha rifiutato di consegnare una sigaretta a un altro soggetto, che successivamente lo ha colpito con una bottiglia in testa e ha portato via alcuni oggetti durante un episodio notturno. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una richiesta di una sigaretta si è trasformata in un’aggressione violenta a Melzo, nel cuore della provincia milanese. La notte tra il 30 e il 31 marzo 2026, alle due del mattino, tre individui hanno assalito un cittadino egiziano di ventisei anni. L’episodio, avvenuto in via Ambrogio Villa, ha la vittima colpire alla nuca con una bottiglia e al volto con un’arma da taglio prima della sottrazione di contanti e telefono. Un aggressore è già dietro le sbarre, mentre la caccia agli altri due continua senza esito certo. La violenza urbana nella cintura industriale. Melzo rappresenta un microcosmo delle tensioni che attraversano l’hinterland milanesi, dove la densità abitativa incontra le zone produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melzo: sigaretta rifiutata, bottiglia in testa e rapina notturna

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