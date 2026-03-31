meloni finita nel pantano pensa alla legge elettorale

Nel fine settimana i leader della destra si sono riuniti a palazzo Chigi per discutere della crisi politica, senza trovare un accordo. La cena tra i principali esponenti del settore non ha prodotto novità sulla questione, mentre si parla di un possibile intervento sulla legge elettorale. La situazione resta incerta e senza una soluzione immediata all’orizzonte.

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