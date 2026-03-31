Meloni al contrattacco | governo mai smesso lavorare E va in Parlamento

Il governo ha confermato di aver continuato a lavorare regolarmente, nonostante la sconfitta nel referendum. Il presidente del Consiglio ha deciso di recarsi in Parlamento per comunicare le proprie posizioni e rispondere alle questioni politiche aperte. L’obiettivo dichiarato è di mantenere il proprio impegno, sottolineando che l’attività amministrativa prosegue senza interruzioni.

Roma, 31 mar. (askanews) – L’avviso che intende mandare ai naviganti è che ‘la vita continua’ anche dopo la batosta del referendum. E anche se la sezione del sito di palazzo Chigi appositamente dedicata all’agenda della presidente del Consiglio resta tristemente vuota, ci sono almeno due appuntamenti in cui Giorgia Meloni sarà impegnata nei prossimi giorni. Uno è un Consiglio dei ministri, che si potrebbe tenere già venerdì o subito dopo Pasqua, per un nuovo decreto che intervenga sulle accise della benzina. Se ne era discusso durante l’ultima riunione del governo e già in quella occasione la premier si era detta favorevole a un rinnovo del taglio che scade il prossimo 7 aprile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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