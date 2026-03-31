Medio Oriente l’Italia nega agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’accesso alla base di Sigonella in un momento di tensione internazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo italiano e riguarda specificamente le richieste di utilizzo della base militare. La questione si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra i due paesi e rischia di influenzare le dinamiche diplomatiche in regione.

Un diniego italiano all’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti, maturato in un contesto di forte tensione internazionale e destinato ad avere inevitabili riflessi politici e diplomatici. È questo il contenuto dell’ esclusiva pubblicata dal Corriere della Sera, firmata da Fiorenza Sarzanini, secondo cui il governo italiano avrebbe bloccato l’atterraggio di alcuni bombardieri americani diretti verso il Medio Oriente dopo aver rilevato l’assenza di una preventiva autorizzazione da parte di Roma. Secondo la ricostruzione del quotidiano di via Solferino, a informare il ministro della Difesa Guido Crosetto sarebbe stato il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, dopo essere stato a sua volta avvertito dallo Stato maggiore dell’Aeronautica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea di Sigonella per alcuni aerei diretti in Medio OrienteL’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea di Sigonella per l’atterraggio di alcuni aerei statunitensi diretti in Medio Oriente,... Sigonella, l’Italia nega l’uso della base agli Stati Uniti: cosa è accadutoABBONATI A DAYITALIANEWS Stop di Roma per mancanza di autorizzazione L’Italia avrebbe negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella, in... BREAKING NEWS: Italy Blocks U.S. Aircraft at Sigonella Base Amid Middle East Tensions | AC1B Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Economia italiana e guerra in Medio Oriente, gli scenari; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG; Europa, l'impatto della guerra in Medio Oriente su energia e tassi d'interesse; Confindustria: Italia in recessione se la guerra in Medio Oriente va avanti fino a fine anno. L’Italia nega l’uso della base militare di Sigonella ad alcuni voli Usa diretti in Medio OrienteIl diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Ori ... quotidiano.net MEDIO ORIENTE | Dagli aeroporti passando per le torri radar fino ai porti, sono diverse le infrastrutture militari americane nel territorio italiano mentre sono tredicimila, tra reclute e ufficiali, gli statunitensi di stanza nel nostro Paese. SCHEDA #ANSA - facebook.com facebook I primi dati sui prezzi dall’inizio della guerra in Medio Oriente mostrano già rincari sopra la media per il cibo e l’energia x.com